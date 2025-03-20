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Гауфф побила рекорд Возняцки по числу побед на хардовых «тысячниках» в возрасте до 22 лет

Гауфф побила рекорд Возняцки по числу побед на хардовых «тысячниках» в возрасте до 22 лет
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Чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф одержала 57-ю победу в карьере на хардовых турнирах категории WTA-1000.

Это произошло в Майами (США). В матче второго круга Гауфф (3) разгромила чемпионку Australian Open – 2020 соотечественницу Софью Кенин (46-я ракетка мира) со счётом 6:0, 6:0.

Майами (ж). 2-й круг
20 марта 2025, четверг. 20:55 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		0
         
Софья Кенин
США
Софья Кенин
С. Кенин

Это победа позволила Гауфф установить рекорд WTA-тура по количеству победу на хардовых «тысячниках» среди теннисисток в возрасте до 22 лет с момента введения этого формата в 2009 году, сообщает Opta Ace. Ранее этот рекорд принадлежал датчанке Каролине Возняцки.

Теннисистки с наибольшим количеством побед на хардовых «тысячниках» до достижения 22 лет:

  1. Кори Гауфф (США) – 57;
  2. Каролина Возняцки (Дания) – 56;
  3. Виктория Азаренко (Беларусь) – 40;
  4. Ига Швёнтек (Польша) – 34;
  5. Анастасия Павлюченкова (Россия) – 34;
  6. Наоми Осака (Япония) – 34.
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