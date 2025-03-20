Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Гауфф побила рекорд Возняцки по числу побед на хардовых «тысячниках» в возрасте до 22 лет

Чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф одержала 57-ю победу в карьере на хардовых турнирах категории WTA-1000.

Это произошло в Майами (США). В матче второго круга Гауфф (3) разгромила чемпионку Australian Open – 2020 соотечественницу Софью Кенин (46-я ракетка мира) со счётом 6:0, 6:0.

Это победа позволила Гауфф установить рекорд WTA-тура по количеству победу на хардовых «тысячниках» среди теннисисток в возрасте до 22 лет с момента введения этого формата в 2009 году, сообщает Opta Ace. Ранее этот рекорд принадлежал датчанке Каролине Возняцки.

Теннисистки с наибольшим количеством побед на хардовых «тысячниках» до достижения 22 лет:

Кори Гауфф (США) – 57; Каролина Возняцки (Дания) – 56; Виктория Азаренко (Беларусь) – 40; Ига Швёнтек (Польша) – 34; Анастасия Павлюченкова (Россия) – 34; Наоми Осака (Япония) – 34.