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Елена Рыбакина может покинуть топ-10 мирового рейтинга по итогам турнира в Майами

Елена Рыбакина может покинуть топ-10 мирового рейтинга по итогам турнира в Майами
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Чемпионка Уимблдона-2022, восьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рискует покинуть топ-10 мирового рейтинга по итогам турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

Майами (ж). 2-й круг
20 марта 2025, четверг. 20:10 МСК
Эшлин Крюгер
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
4 		6 4
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Рыбакина не сумела защитить в Майами очки за прошлогодний финал (640 очков). Казахстанка (7) потерпела поражение во втором круге текущего розыгрыша от 20-летней американки Эшлин Крюгер (40-я ракетка мира). Встреча Рыбакиной с Крюгер продлилась 1 час 52 минуты и завершилась со счётом 6:4, 2:6, 6:4 в пользу Эшлин.

Из-за этого в лайв-рейтинге Рыбакина уже опустилась на одну строчку и стала девятой. Однако турнир в Майами только стартовал. Елену теоретически за счёт хорошего выступления могут обогнать сразу пять теннисисток: американка Эмма Наварро, испанка Паула Бадоса, россиянки Дарья Касаткина, Диана Шнайдер и чешка Каролина Мухова.

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