Елена Рыбакина может покинуть топ-10 мирового рейтинга по итогам турнира в Майами

Чемпионка Уимблдона-2022, восьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рискует покинуть топ-10 мирового рейтинга по итогам турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

Рыбакина не сумела защитить в Майами очки за прошлогодний финал (640 очков). Казахстанка (7) потерпела поражение во втором круге текущего розыгрыша от 20-летней американки Эшлин Крюгер (40-я ракетка мира). Встреча Рыбакиной с Крюгер продлилась 1 час 52 минуты и завершилась со счётом 6:4, 2:6, 6:4 в пользу Эшлин.

Из-за этого в лайв-рейтинге Рыбакина уже опустилась на одну строчку и стала девятой. Однако турнир в Майами только стартовал. Елену теоретически за счёт хорошего выступления могут обогнать сразу пять теннисисток: американка Эмма Наварро, испанка Паула Бадоса, россиянки Дарья Касаткина, Диана Шнайдер и чешка Каролина Мухова.