Елена Рыбакина может покинуть топ-10 мирового рейтинга по итогам турнира в Майами

Чемпионка Уимблдона-2022, восьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рискует покинуть топ-10 мирового рейтинга по итогам турнира категории WTA-1000 в Майами (США).
|1
|2
|3
|
|2
|6
|
|6
|4
Рыбакина не сумела защитить в Майами очки за прошлогодний финал (640 очков). Казахстанка (7) потерпела поражение во втором круге текущего розыгрыша от 20-летней американки Эшлин Крюгер (40-я ракетка мира). Встреча Рыбакиной с Крюгер продлилась 1 час 52 минуты и завершилась со счётом 6:4, 2:6, 6:4 в пользу Эшлин.
Из-за этого в лайв-рейтинге Рыбакина уже опустилась на одну строчку и стала девятой. Однако турнир в Майами только стартовал. Елену теоретически за счёт хорошего выступления могут обогнать сразу пять теннисисток: американка Эмма Наварро, испанка Паула Бадоса, россиянки Дарья Касаткина, Диана Шнайдер и чешка Каролина Мухова.
- 20 марта 2025
-
23:28
-
23:00
-
22:55
-
22:37
-
22:21
-
21:59
-
21:56
-
21:45
-
21:03
-
20:51
-
20:38
-
19:56
-
19:52
-
19:39
-
19:35
-
18:57
-
18:27
-
18:23
-
17:54
-
17:40
-
17:16
-
16:42
-
16:39
-
16:33
-
16:19
-
16:16
-
16:05
-
15:50
-
15:40
-
15:21
-
15:01
-
15:00
-
14:47
-
14:45
-
14:33