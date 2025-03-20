Арина Соболенко одержала разгромную победу во втором круге турнира в Майами

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Майами (США), призовой фонд которого составляет $ 8 963 700.

В матче второго круга Соболенко (1) со счётом 6:3, 6:0 обыграла 64-ю ракетку мира из Болгарии Викторию Томову.

Встреча Соболенко с Томовой продлилась 59 минут. В её рамках Арина один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Виктории два эйса, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Следующей соперницей Соболенко в Майами станет квалифаер румынка Елена-Габриэла Русе (102-я ракетка мира).