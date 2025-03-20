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Арина Соболенко одержала разгромную победу во втором круге турнира в Майами

Арина Соболенко одержала разгромную победу во втором круге турнира в Майами
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Майами (США), призовой фонд которого составляет $ 8 963 700.

В матче второго круга Соболенко (1) со счётом 6:3, 6:0 обыграла 64-ю ракетку мира из Болгарии Викторию Томову.

Майами (ж). 2-й круг
20 марта 2025, четверг. 22:00 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		0
         
Виктория Томова
Болгария
Виктория Томова
В. Томова

Встреча Соболенко с Томовой продлилась 59 минут. В её рамках Арина один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Виктории два эйса, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Следующей соперницей Соболенко в Майами станет квалифаер румынка Елена-Габриэла Русе (102-я ракетка мира).

Сетка турнира WTA-1000 в Майами
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