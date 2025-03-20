Екатерина Александрова не смогла пробиться в 3-й круг турнира WTA-1000 в Майами

20-я ракетка мира, 30-летняя российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла пробиться в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

В матче второго раунда Александрова (18) со счётом 6:7 (5:7), 2:6 уступила 34-й ракетке мира польке Магде Линетт.

Встреча Александровой с Линетт продлилась 1 час и 37 минут. В её рамках Екатерина семь раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету Магды три эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

Следующей соперницей Линетт в Майами станет победительница матча Линда Фрухвиртова (Чехия) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 16).