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Екатерина Александрова не смогла пробиться в 3-й круг турнира WTA-1000 в Майами

Екатерина Александрова не смогла пробиться в 3-й круг турнира WTA-1000 в Майами
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20-я ракетка мира, 30-летняя российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла пробиться в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

В матче второго раунда Александрова (18) со счётом 6:7 (5:7), 2:6 уступила 34-й ракетке мира польке Магде Линетт.

Майами (ж). 2-й круг
20 марта 2025, четверг. 21:50 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		2
7 7 		6
         
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт

Встреча Александровой с Линетт продлилась 1 час и 37 минут. В её рамках Екатерина семь раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету Магды три эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

Следующей соперницей Линетт в Майами станет победительница матча Линда Фрухвиртова (Чехия) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 16).

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