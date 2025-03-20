Екатерина Александрова не смогла пробиться в 3-й круг турнира WTA-1000 в Майами
Поделиться
20-я ракетка мира, 30-летняя российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла пробиться в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США).
В матче второго раунда Александрова (18) со счётом 6:7 (5:7), 2:6 уступила 34-й ракетке мира польке Магде Линетт.
Майами (ж). 2-й круг
20 марта 2025, четверг. 21:50 МСК
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Магда Линетт
М. Линетт
Встреча Александровой с Линетт продлилась 1 час и 37 минут. В её рамках Екатерина семь раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету Магды три эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.
Следующей соперницей Линетт в Майами станет победительница матча Линда Фрухвиртова (Чехия) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 16).
Комментарии
- 20 марта 2025
-
23:28
-
23:00
-
22:55
-
22:37
-
22:21
-
21:59
-
21:56
-
21:45
-
21:03
-
20:51
-
20:38
-
19:56
-
19:52
-
19:39
-
19:35
-
18:57
-
18:27
-
18:23
-
17:54
-
17:40
-
17:16
-
16:42
-
16:39
-
16:33
-
16:19
-
16:16
-
16:05
-
15:50
-
15:40
-
15:21
-
15:01
-
15:00
-
14:47
-
14:45
-
14:33