Онс Жабер вышла в третий круг турнира в Майами, обыграв чешку Катержину Синякову
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30-я ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер нанесла поражение чешке Катержине Синяковой (57-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:4, 7:6 (9:7) в матче второго круга хардового турнира категории WTA-1000 в Майами (США).
Майами (ж). 2-й круг
20 марта 2025, четверг. 22:30 МСК
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 9
|
|6 7
Катержина Синякова
К. Синякова
Продолжительность поединка составила 1 час 30 минут.
Жабер выполнила три эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести. Её соперница ни разу не подала навылет, пять раз ошиблась на подаче и использовала два брейк-пойнта из трёх.
В третьем круге соперницей тунисской теннисистки станет седьмая ракетка мира итальянка Жасмин Паолини, которая ранее в своём матче нанесла поражение Ребекке Шрамковой из Словакии со счётом 6:4, 6:4.
Призовой фонд женского турнира в Майами составил $ 8 963 700.
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