Онс Жабер вышла в третий круг турнира в Майами, обыграв чешку Катержину Синякову

30-я ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер нанесла поражение чешке Катержине Синяковой (57-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:4, 7:6 (9:7) в матче второго круга хардового турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

Продолжительность поединка составила 1 час 30 минут.

Жабер выполнила три эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести. Её соперница ни разу не подала навылет, пять раз ошиблась на подаче и использовала два брейк-пойнта из трёх.

В третьем круге соперницей тунисской теннисистки станет седьмая ракетка мира итальянка Жасмин Паолини, которая ранее в своём матче нанесла поражение Ребекке Шрамковой из Словакии со счётом 6:4, 6:4.

Призовой фонд женского турнира в Майами составил $ 8 963 700.