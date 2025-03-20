Соболенко — после матча с Томовой: вы продолжаете мне напоминать, насколько я старая
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко забавно прокомментировала победу на старте турнира категории WTA-1000 в Майами (США).
Майами (ж). 2-й круг
20 марта 2025, четверг. 22:00 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|0
Виктория Томова
В. Томова
В матче второго круга Соболенко (1) со счётом 6:3, 6:0 обыграла 64-ю ракетку мира из Болгарии Викторию Томову.
– Спасибо вам, ребята, что пришли. Честно говоря, я не ожидала, что будет так много людей, которые придут посмотреть. Мне так жаль тех, кто сидел на солнце (смеётся).
– Последний раз вы играли с Викторией почти 10 лет назад, вы можете в это поверить?
– О боже… Ребята, вы продолжаете мне напоминать, насколько я старая (улыбается), — сказала Соболенко в интервью на корте.
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