Соболенко — после матча с Томовой: вы продолжаете мне напоминать, насколько я старая

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко забавно прокомментировала победу на старте турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

В матче второго круга Соболенко (1) со счётом 6:3, 6:0 обыграла 64-ю ракетку мира из Болгарии Викторию Томову.

– Спасибо вам, ребята, что пришли. Честно говоря, я не ожидала, что будет так много людей, которые придут посмотреть. Мне так жаль тех, кто сидел на солнце (смеётся).

– Последний раз вы играли с Викторией почти 10 лет назад, вы можете в это поверить?

– О боже… Ребята, вы продолжаете мне напоминать, насколько я старая (улыбается), — сказала Соболенко в интервью на корте.