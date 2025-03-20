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Соболенко — после матча с Томовой: вы продолжаете мне напоминать, насколько я старая

Соболенко — после матча с Томовой: вы продолжаете мне напоминать, насколько я старая
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко забавно прокомментировала победу на старте турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

Майами (ж). 2-й круг
20 марта 2025, четверг. 22:00 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		0
         
Виктория Томова
Болгария
Виктория Томова
В. Томова

В матче второго круга Соболенко (1) со счётом 6:3, 6:0 обыграла 64-ю ракетку мира из Болгарии Викторию Томову.

– Спасибо вам, ребята, что пришли. Честно говоря, я не ожидала, что будет так много людей, которые придут посмотреть. Мне так жаль тех, кто сидел на солнце (смеётся).

– Последний раз вы играли с Викторией почти 10 лет назад, вы можете в это поверить?
– О боже… Ребята, вы продолжаете мне напоминать, насколько я старая (улыбается), — сказала Соболенко в интервью на корте.

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