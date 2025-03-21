Ига Швёнтек — о срыве на болбоя: честно говоря, не ожидала столько негатива в свой адрес

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек призналась, что не ожидала большого резонанса от своего недавнего поста в соцсетях, где она откровенно и подробно рассказала о причинах перемен в своём поведении на корте. В частности, Ига прокомментировала свой срыв на болбоя в матче с Миррой Андреевой.

«Я бы не сказала, что этот пост был извинением с моей стороны. Конечно, я не была довольна своим поведением, когда ударила мячом по корту. Честно говоря, не ожидала столько негатива в свой адрес. Видела, что и другие игроки это делают. Люди увидели, что у меня есть эмоции. Да, иногда получается их сдерживать в себе, а порой это бывает тяжело. Я просто хотела прояснить, что мы с болбоем встретились взглядами, то есть между нами не было никаких проблем.

Думаю, что люди и СМИ сделали из этого значительно большее событие, чем оно было в реальности. Я просто хотела поделиться с теми болельщиками, которых это интересует, более полной картиной происшествия. Потому что люди имеют привычку сразу осуждать.

От всего, что происходит вне корта, тебе становится труднее наслаждаться результатом. Таким, как полуфинал турнира WTA-1000 или «Шлема»… Потому что люди привыкли к тому, что я всегда выигрываю. Поэтому я просто хотела поделиться полной картиной. Возможно, мне самой от этого легче, потому что я выговорилась публично о своих чувствах и размышлениях о том, как такие вещи должны были бы работать», — сказала Швёнтек в эфире Sky Sports.