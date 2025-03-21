Гауфф высказалась о трёх американках в топ-5 рейтинга впервые за 20 лет

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф после разгромной победы над соотечественницей Софьей Кенин (6:0, 6:0) в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Майами (США) высказалась о том, что впервые за последние 20 лет сразу три представительницы США располагаются в топ-5 рейтинга.
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«Невероятно особенно, что меня окружает так много талантливых женщин. Это здорово для американского тенниса, как для женского, так и для мужского. Надеюсь, кто-то из нас, предпочтительно я, сможет взять этот титул здесь», — сказала Гауфф в интервью на корте.
На данный момент в первую пятёрку рейтинга WTA среди американок, помимо Гауфф, входят также Джессика Пегула (четвёртое место) и Мэдисон Киз (пятое место).
В третьем круге соревнований в Майами соперницей 21-летней Гауфф станет победительница противостояния Лючия Бронцетти (Италия) — Мария Саккари (Греция).
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