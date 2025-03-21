Энди Роддик заявил, что игра Мирры Андреевой напоминает ему стиль Мартины Хингис

Чемпион US Open — 2003, экс первая ракетка мира американец Энди Роддик рассказал, что восхищает его в игре 17-летней россиянки Мирры Андреевой.

«Странно, но, когда она наносит победные удары, люди кажутся ошеломлёнными. Не создаётся впечатления, что она пробивает сильнее других, она как будто выбирает абсолютно правильную траекторию для своего удара. Она укорачивает, она может сыграть высоко. Это странное ощущение. Она хорошо подаёт, но это напоминает мне то, как играла Мартина Хингис (пятикратная чемпионка ТБШ. – Прим. «Чемпионата»). Она играла немного против движения соперницы. Как будто она на шаг впереди. Мне кажется, что самое близкое сравнение — это сочетание Клейстерс и Хингис с тем, как она скользит и бьёт с форхенда из разных позиций», — приводит слова Роддика We Love Tennis со ссылкой на подкаст Ким Клейстерс.