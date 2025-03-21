Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Юлия Путинцева не смогла пробиться в третий круг турнира WTA-1000 в Майами

Юлия Путинцева не смогла пробиться в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Комментарии

24-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева не смогла пробиться в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

В матче второго круга Путинцева (19) со счётом 6:7 (2:7), 6:1, 1:6 уступила 90-й ракетке мира 28-летней американке Тэйлор Таунсенд (Q).

Майами (ж). 2-й круг
20 марта 2025, четверг. 22:15 МСК
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		1 6
6 2 		6 1
         
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

Встреча Путинцевой с Таунсенд продлилась 2 часа и 8 минут. В её рамках Юлия один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Тэйлор пять эйсов, шесть двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Следующей соперницей Таунсенд в Майами станет олимпийская чемпионка 2024 года, девятая ракетка мира из Китая Чжэн Циньвэнь (9).

Материалы по теме
Ещё две россиянки — во втором круге Майами: Мирра Андреева сыграет в дерби
Ещё две россиянки — во втором круге Майами: Мирра Андреева сыграет в дерби
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android