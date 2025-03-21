Юлия Путинцева не смогла пробиться в третий круг турнира WTA-1000 в Майами

24-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева не смогла пробиться в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

В матче второго круга Путинцева (19) со счётом 6:7 (2:7), 6:1, 1:6 уступила 90-й ракетке мира 28-летней американке Тэйлор Таунсенд (Q).

Встреча Путинцевой с Таунсенд продлилась 2 часа и 8 минут. В её рамках Юлия один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Тэйлор пять эйсов, шесть двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Следующей соперницей Таунсенд в Майами станет олимпийская чемпионка 2024 года, девятая ракетка мира из Китая Чжэн Циньвэнь (9).