Швёнтек – об успехах на старте сезона-2024: нелегко сейчас нести это на своих плечах

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек ответила, давят ли на неё в психологическом плане чужие ожидания от её выступлений по ходу сезона.

«Мне бы хотелось, чтобы люди давали мне немного пространства, но я сама довольно строго к себе отношусь. У меня у самой есть ожидание от себя. Я над этим работаю. Однозначно, что давление будет всегда. Я просто хочу быть логичной, быть реалисткой. Я помню, какой была для меня первая половина сезона в прошлом году. Просто сумасшедшей. Я выиграла несколько титулов на «тысячниках», выиграла турнир «Большого шлема»… Так что нести это на своих плечах не так уж и легко. И люди сравнивают сезоны друг с другом, но я как человек сейчас в совершенно другом состоянии. Поэтому то, что я немного это объяснила [в своём последнем посте в соцсетях], поможет им лучше меня понять, а мне самой — лучше принять всё это и сосредоточиться на том, что происходит сейчас, а не возвращаться мыслями к тому, что произошло в прошлом году, и снова и снова это анализировать», — сказала Швёнтек в эфире Sky Sports.