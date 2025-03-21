Арина Соболенко прокомментировала иски созданной Джоковичем PTPA к ATP, WTA, ITF и ITIA

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о судебных исках со стороны Ассоциации профессиональных теннисистов (PTPA), основанной, в частности, 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем, в отношении основных мировых теннисных организаций – ATP, WTA, ITF и ITIA.

«Честно говоря, у меня было не так много времени на поиск информации, потому что я не хотела вникать в неё, так как пыталась сосредоточиться на своём теннисе, и не хотела расстраиваться из-за сложившейся ситуации. Единственное, мне бы хотелось, чтобы не только участницы WTA, но и все игроки получали больший процент от денег, которые они зарабатывают на турнирах, особенно на турнирах «Большого шлема». Думаю, это справедливо. Если посмотреть на другие виды спорта, то процентное соотношение работает немного по-другому, так что я думаю, что это единственное моё пожелание», — сказал Соболенко на пресс-конференции на турнире WTA-1000 в Майами.

Ранее стало известно, что PTPA подала к основным мировым теннисным организациям судебные иски, разоблачающие системные злоупотребления, антиконкурентную практику и пренебрежение к благополучию игроков.

Видео: Соболенко показала, как готовит драники с командой: