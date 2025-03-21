«Важно было бы увеличить размер призовых». Кори Гауфф высказалась об иске PTPA

Третья ракетка мира Кори Гауфф из США прокомментировала судебные иски со стороны Ассоциации профессиональных теннисистов (PTPA), основанной, в частности, 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем, в отношении основных мировых теннисных организаций – ATP, WTA, ITF и ITIA.

«Для меня, думаю, самым важным было бы увеличить процент от дохода в виде призовых.

Не могу сидеть здесь и жаловаться. Я профессиональная спортсменка, мне неплохо платят за то, что я люблю делать. Объём работы не равен вознаграждению – я спортсменка, и в этом мире есть люди, которым приходится сталкиваться с гораздо более сложными вещами. Так что если вы хотите сравнить это с другими видами спорта, то да, но если сравнивать с другими вещами в жизни, то я не собираюсь сидеть здесь и жаловаться.

Очевидно, что для женщин важно привести как можно больше турниров на один уровень с мужчинами, когда речь заходит о размере призовых. Есть совершенно другие вещи, которые мы можем улучшить, когда речь заходит о видимости и тому подобных вещах», — приводит слова Гауфф Tennis Majors.

Ранее стало известно, что PTPA подала к основным мировым теннисным организациям судебные иски, разоблачающие системные злоупотребления, антиконкурентную практику и пренебрежение к благополучию игроков.

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