Роман Сафиуллин с победы стартовал на турнире в Майами
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Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел во второй круг турнира в Майами. На старте турнира он обыграл американца Дженсона Бруксби со счётом 6:3, 3:6, 6:3.
Майами (м). 1-й круг
21 марта 2025, пятница. 00:10 МСК
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
2 : 1
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|6
|3
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби
Продолжительность встречи составила 2 часа 15 минут. За это время Сафиуллин сделал 12 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из пяти брейк-пойнтов. На счету Бруксби шесть эйсов и два реализованных брейк-пойнта из девяти.
В следующем круге Сафиуллин встретится с австралийцем Алексеем Попыриным.
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира в мужском одиночном разряде составляет $ 9,1 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл болгарина Григора Димитрова.
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