Роман Сафиуллин с победы стартовал на турнире в Майами

Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел во второй круг турнира в Майами. На старте турнира он обыграл американца Дженсона Бруксби со счётом 6:3, 3:6, 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа 15 минут. За это время Сафиуллин сделал 12 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из пяти брейк-пойнтов. На счету Бруксби шесть эйсов и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

В следующем круге Сафиуллин встретится с австралийцем Алексеем Попыриным.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира в мужском одиночном разряде составляет $ 9,1 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл болгарина Григора Димитрова.