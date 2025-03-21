Дарья Касаткина проиграла 98-й ракетке мира во втором круге турнира в Майами

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в третий круг турнира в Майами. В матче второго круга она уступила американке 98-й ракетке мира Хейли Баптист со счётом 6:3, 4:6, 5:7.
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Продолжительность встречи составила 2 час 22 минуты. За это время Касаткина сделала пять подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 из 16 брейк-пойнтов. На счету американки 11 эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяи.
В следующем круге Баптист встретится с победителем пары Наоми Осака (Япония) – Людмила Самсонова (Россия).
Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является американка Даниэль Коллинз, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.
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