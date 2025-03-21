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Дарья Касаткина проиграла 98-й ракетке мира во втором круге турнира в Майами

Дарья Касаткина проиграла 98-й ракетке мира во втором круге турнира в Майами
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Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в третий круг турнира в Майами. В матче второго круга она уступила американке 98-й ракетке мира Хейли Баптист со счётом 6:3, 4:6, 5:7.

Майами (ж). 2-й круг
21 марта 2025, пятница. 00:20 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 5
3 		6 7
         
Хейли Баптист
США
Хейли Баптист
Х. Баптист

Продолжительность встречи составила 2 час 22 минуты. За это время Касаткина сделала пять подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 из 16 брейк-пойнтов. На счету американки 11 эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяи.

В следующем круге Баптист встретится с победителем пары Наоми Осака (Япония) – Людмила Самсонова (Россия).

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является американка Даниэль Коллинз, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

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