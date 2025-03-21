Людмила Самсонова проиграла Наоми Осаке во втором круге «тысячника» в Майами

В ночь с 20 на 21 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Майами (США, штат Флорида) завершился матч второго круга в женском одиночном разряде между 21-й ракеткой мира российской теннисисткой Людмилой Самсоновой (24-й посев на турнире) и 61-й в мировом рейтинге Наоми Осакой из Японии. Экс первая ракетка мира Осака выиграла встречу в двух сетах — 6:2, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты. Самсонова трижды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один из трёх брейк-пойнтов. Осака выполнила шесть эйсов при одной двойной ошибке и выиграла за матч четыре брейк-пойнта из восьми заработанных.

В третьем круге турнира WTA-1000 в Майами Наоми Осака сыграет с 98-й ракеткой мира Хейли Баптист из США.

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