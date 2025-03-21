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Наоми Осака — Людмила Самсонова, результат матча 21 марта 2025, счет 2:0 (6:2, 6:4), 2-й круг WTA-1000 в Майами

Людмила Самсонова проиграла Наоми Осаке во втором круге «тысячника» в Майами
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В ночь с 20 на 21 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Майами (США, штат Флорида) завершился матч второго круга в женском одиночном разряде между 21-й ракеткой мира российской теннисисткой Людмилой Самсоновой (24-й посев на турнире) и 61-й в мировом рейтинге Наоми Осакой из Японии. Экс первая ракетка мира Осака выиграла встречу в двух сетах — 6:2, 6:4.

Майами (ж). 2-й круг
21 марта 2025, пятница. 03:00 МСК
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты. Самсонова трижды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один из трёх брейк-пойнтов. Осака выполнила шесть эйсов при одной двойной ошибке и выиграла за матч четыре брейк-пойнта из восьми заработанных.

В третьем круге турнира WTA-1000 в Майами Наоми Осака сыграет с 98-й ракеткой мира Хейли Баптист из США.

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Видео: Людмила Самсонова провела тренировку на стадионе ФК «Монако»

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