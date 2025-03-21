Жоао Фонсека с победы стартовал на турнире в Майами

Бразильский теннисист Жоао Фонсека с победы стартовал на турнире категории ATP-1000 в Майами (США). В матче первого круга он обыграл представителя США Лёнера Тьена со счётом 6:7 (1:7), 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. В её рамках Фонсека 10 раз подал навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету его соперника 10 эйсов, три двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд составляет $ 9 млн. Победителем прошлогоднего розыгрыша является итальянец Янник Синнер, который в финале обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова.