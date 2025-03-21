Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Жоао Фонсека с победы стартовал на турнире в Майами

Жоао Фонсека с победы стартовал на турнире в Майами
Комментарии

Бразильский теннисист Жоао Фонсека с победы стартовал на турнире категории ATP-1000 в Майами (США). В матче первого круга он обыграл представителя США Лёнера Тьена со счётом 6:7 (1:7), 6:3, 6:4.

Майами (м). 1-й круг
21 марта 2025, пятница. 02:10 МСК
Жоао Фонсека
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 1 		6 6
7 7 		3 4
         
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. В её рамках Фонсека 10 раз подал навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету его соперника 10 эйсов, три двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд составляет $ 9 млн. Победителем прошлогоднего розыгрыша является итальянец Янник Синнер, который в финале обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова.

Материалы по теме
Друзья Джоковича выкатили судебные иски к ATP и WTA. Чем они недовольны и чего добиваются?
Друзья Джоковича выкатили судебные иски к ATP и WTA. Чем они недовольны и чего добиваются?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android