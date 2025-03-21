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«Мастерс» в Майами: результаты игрового дня с 20 на 21 марта

В ночь с 20 на 21 марта в Майами (США) завершился третий игровой день хардового теннисного турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами некоторых матчей.

Теннис. «Мастерс» в Майами (США). Первый круг. Результаты матчей с 20 на 21 марта: