«Мастерс» в Майами: результаты игрового дня с 20 на 21 марта
В ночь с 20 на 21 марта в Майами (США) завершился третий игровой день хардового теннисного турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами некоторых матчей.
Теннис. «Мастерс» в Майами (США). Первый круг. Результаты матчей с 20 на 21 марта:
- Зизу Бергс (Бельгия) — Нуну Боржеш (Португалия) — 7:6 (7:5), 7:2.
- Кристофер Юбэнкс (США, WC) — Райлли Опелка (США) — 3:6, 6:7 (4:7).
- Бу Юньчаокэтэ (Китай) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 6:4, 6:2.
- Джордан Томпсон (Австралия) — Маркос Гирон (США) — 3:6, 6:4, 7:5.
- Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — 6:7 (3:7), 3:6.
- Лоренцо Сонего (Италия) — Мариано Навоне (Аргентина) — 7:5, 7:5.
- Роман Сафиуллин (Россия) — Дженсон Бруксби (США) — 6:3, 3:6, 6:3.
- Жоао Фонсека (Бразилия) — Лёнер Тьен (США) — 6:7 (1:7), 6:3, 6:4.
- Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Якуб Меншик (Чехия) — 4:6, 6:3, 1:6.
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