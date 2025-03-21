Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мастерс» в Майами: результаты игрового дня с 20 на 21 марта

«Мастерс» в Майами: результаты игрового дня с 20 на 21 марта
Роман Сафиуллин
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 20 на 21 марта в Майами (США) завершился третий игровой день хардового теннисного турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами некоторых матчей.

Теннис. «Мастерс» в Майами (США). Первый круг. Результаты матчей с 20 на 21 марта:

  • Зизу Бергс (Бельгия) — Нуну Боржеш (Португалия) — 7:6 (7:5), 7:2.
  • Кристофер Юбэнкс (США, WC) — Райлли Опелка (США) — 3:6, 6:7 (4:7).
  • Бу Юньчаокэтэ (Китай) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 6:4, 6:2.
  • Джордан Томпсон (Австралия) — Маркос Гирон (США) — 3:6, 6:4, 7:5.
  • Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — 6:7 (3:7), 3:6.
  • Лоренцо Сонего (Италия) — Мариано Навоне (Аргентина) — 7:5, 7:5.
  • Роман Сафиуллин (Россия) — Дженсон Бруксби (США) — 6:3, 3:6, 6:3.
  • Жоао Фонсека (Бразилия) — Лёнер Тьен (США) — 6:7 (1:7), 6:3, 6:4.
  • Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Якуб Меншик (Чехия) — 4:6, 6:3, 1:6.
Календарь турнира в Майами
Сетка турнира в Майами
Материалы по теме
Сафиуллин — во втором круге Майами: россиянин наколотил 12 эйсов
Сафиуллин — во втором круге Майами: россиянин наколотил 12 эйсов
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android