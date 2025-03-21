Турнир WTA-1000 в Майами: результаты игрового дня с 20 на 21 марта
В ночь с 20 на 21 марта мск в Майами (США, штат Флорида) прошёл очередной игровой день хардового теннисного турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами самых значимых матчей (победители в парах выделены курсивом).
Теннис. Турнир WTA-1000 в Майами (США). Первый круг, 20-21 марта, мск:
- Чжэн Циньвэнь (9-я сеяная, Китай) — Лорен Дэвис (США) — 6:1, 7:5;
- Ребекка Шрамкова (Словакия) — Жасмин Паолини (6, Италия) — 4:6, 4:6;
- Эшлин Крюгер (США) — Елена Рыбакина (7, Казахстан) - 6:4, 2:6, 6:4;
- Кори Гауфф (3, США) — Софья Кенин (США) - 6:0, 6:0;
- Онс Жабер (31, Тунис) — Катерина Синякова (Чехия) — 6:4, 7:6 (9:7);
- Тэйлор Таунсенд (США) - Юлия Путинцева (19, Казахстан) — 7:6 (7:2), 1:6, 6:1;
- Лючия Бронцетти (Италия) - Мария Саккари (Греция) — 3:6, 7:5, 4:6;
- Екатерина Александрова (18, Россия) — Магда Линетт (Польша) — 6:7(5:7), 2:6;
- Арина Соболенко (1, Беларусь) — Виктория Томова (Болгария) - 6:3, 6:0;
- Дарья Касаткина (12, Россия) — Хейли Баптист (США) - 6:3, 4:6, 5:7;
- Наоми Осака (Япония) — Людмила Самсонова (24, Россия) - 6:2, 6:4;
- Сорана Кырстя (Румыния) - Даниэль Коллинз (14, США) — 4:6, 6:7(5:7).
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