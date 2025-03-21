Турнир WTA-1000 в Майами: результаты игрового дня с 20 на 21 марта

В ночь с 20 на 21 марта мск в Майами (США, штат Флорида) прошёл очередной игровой день хардового теннисного турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами самых значимых матчей (победители в парах выделены курсивом).

Теннис. Турнир WTA-1000 в Майами (США). Первый круг, 20-21 марта, мск: