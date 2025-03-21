Новак Джокович и Джон Бон Джови встретились в Майами

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович встретился в Майами с американским рок-музыкантом Джоном Бон Джови.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фрагментами встречи Джоковича с легендарным музыкантом.

63-летний Бон Джови — вокалист, гитарист и основатель популярной американской рок-группы Bon Jovi.

В данный момент 37-летний Джокович находится в Майами, где с 19 по 30 марта примет участие в хардовом турнире серии «Мастерс». Сербский теннисист во втором круге встретится с 86-й ракеткой мира австралийцем Ринки Хидзикатой, который в матче первого круга оказался сильнее другого представителя Сербии Хамада Меджедовича.