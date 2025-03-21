Зверев исполнил точный трёхочковый перед матчем НБА между «Майами» и «Детройтом»

Немецкий теннисист вторая ракетка мира Александр Зверев посоревновался с бразильской фотомоделью Франсиско Лачовски в исполнении трёхочковых бросков. Это произошло перед матчем регулярного чемпионата НБА между «Майами Хит» и «Детройт Пистонс» (113:116).

Зверев выиграл «дуэль», реализовав свою попытку. После броска бразильца мяч коснулся дужки кольца и отлетел в сторону.

В данный момент 27-летний Зверев находится в Майами, где примет участие в хардовом турнире серии «Мастерс». Немецкий теннисист во втором круге встретится с 83-й ракеткой мира британцем Джейкобом Фирнли, который пробился в основную сетку через квалификационный раунд.