Зверев исполнил точный трёхочковый перед матчем НБА между «Майами» и «Детройтом»
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Немецкий теннисист вторая ракетка мира Александр Зверев посоревновался с бразильской фотомоделью Франсиско Лачовски в исполнении трёхочковых бросков. Это произошло перед матчем регулярного чемпионата НБА между «Майами Хит» и «Детройт Пистонс» (113:116).
НБА — регулярный чемпионат
20 марта 2025, четверг. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
113 : 116
Детройт Пистонс
Детройт
Майами Хит: Адебайо - 30, Хироу - 29, Уэр - 14, Робинсон - 14, Митчелл - 12, Жакез-мл. - 7, Бёркс - 4, Хайсмит - 3, Розир, Йович, Ларссон, Андерсон, Уиггинс, Лав
Детройт Пистонс: Каннингем - 25, Бисли - 16, Дюрен - 15, Томпсон - 14, Харрис - 13, Хардуэй-младший - 10, Шрёдер - 8, Холланд - 7, Стюарт - 6, Фонтеккио - 2, Рид, Сассер, Уотерс III
Зверев выиграл «дуэль», реализовав свою попытку. После броска бразильца мяч коснулся дужки кольца и отлетел в сторону.
В данный момент 27-летний Зверев находится в Майами, где примет участие в хардовом турнире серии «Мастерс». Немецкий теннисист во втором круге встретится с 83-й ракеткой мира британцем Джейкобом Фирнли, который пробился в основную сетку через квалификационный раунд.
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