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Новак Джокович впервые высказался по поводу исков к ATP, WTA, ITF и ITIA

Новак Джокович впервые высказался по поводу исков к ATP, WTA, ITF и ITIA
Новак Джокович
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Титулованный сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал иски со стороны Ассоциации профессиональных теннисистов (PTPA), которая была основана самим сербом, в отношении основных мировых теннисных организаций – ATP, WTA, ITF и ITIA. Он отметил, что не согласен со всем изложенным в документе.

«Я никогда не был сторонником разделения в теннисе, но всегда боролся за лучшие условия для игроков во всём мире в нашем виде спорта. Я считаю, что теннис всё ещё не там, где должен быть, и где, по мнению большинства игроков, он должен быть не только с точки зрения призовых, но и по многим другим причинам, которые также изложены в этом документе.

Очень надеюсь, что все руководящие органы, включая PTPA, соберутся вместе и решат эти вопросы. Это классическая ситуация судебного разбирательства, юристы против юристов. Честно говоря, в иске есть вещи, с которыми я согласен, а есть и те, которые я не поддерживаю. Возможно, некоторые формулировки были резкими, но полагаю, что юридическая команда знает свою работу и то, какую терминологию нужно использовать, чтобы добиться эффекта», — сказал Джокович на пресс-конференции.

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