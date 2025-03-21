Kia Motors поздравила Рафаэля Надаля с 20-летием сотрудничества между ними

Kia Motors поздравил 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля с 20-летием сотрудничества с автомобильным концерном. Экс первой ракетке мира вручили памятную награду.

Фото: Kia

Kia Motors начал сотрудничество с Надалем в 2004 году, рассмотрев в 17-летнем теннисном вундеркинде будущую звезду мирового класса. В 2020 году автоконцерн объявил о продлении контракта с испанским теннисистом на пять лет.

Напомним, 38-летний испанец завершил профессиональную карьеру после Кубка Дэвиса — 2024 в конце ноября прошлого года. Всего у испанского теннисиста 92 титула в одиночке (пятый результат в истории) и 11 — в паре. Рафаэль Надаль является пятикратным обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной Испании и двукратным олимпийским чемпионом (в одиночке и паре).