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Новак Джокович: я даже близко не играл в полную силу в Индиан-Уэллсе и Дохе

Новак Джокович: я даже близко не играл в полную силу в Индиан-Уэллсе и Дохе
Новак Джокович
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Титулованный сербский теннисист Новак Джокович заявил, что находится в поисках оптимальной для себя формы на фоне неудачных выступлений на предыдущих турнирах и травм.

«Ищу уровень тенниса, который мне нужен. Я даже близко не играл в полную силу в Индиан-Уэллсе и Дохе. После того как я выбыл в полуфинале АО-2025, мне не удалось найти то качество тенниса, которое искал. Я трудился и выкладывался по полной на тренировках. Знаю, что в конце концов это произойдёт, и, надеюсь, здесь (в Майами). Думаю, что у меня были хорошие шансы выиграть титул в Мельбурне, но жаль, что всё закончилось именно так», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Напомним, Джокович во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе (США) уступил нидерландскому теннисисту Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 2:6, 6:3, 1:6.

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