Райлли Опелка раскрыл, какой элемент в своей игре планирует улучшить

Бывшая 17-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка высказался о желании улучшить качество своих подач для повышения результативности.
«Мне нужно лучше подавать. После операции на запястье у меня было много других проблем с рукой, но я пытаюсь обрести устойчивость. Я не мог выиграть два матча подряд, они были действительно сложными в физическом плане. По этой причине я играл на «челленджере» на прошлой неделе. Надеюсь, что буду подавать как можно сильнее, не беспокоясь о руке или спине. Думаю, что приближаюсь к этой цели.
Могу улучшить другие аспекты в игре, но они не будут иметь такого значения. Мне нужно быть одним из лучших в мире в подаче. Так было, когда я играл в свои лучшие годы в 2021 и 2022 годах. То же самое происходило с Иснером, когда он был на пике», — приводит слова Опелки Punto de break со ссылкой на Tennis Channel.
Ранее Опелка одержал победу в первом круге турнира в Майами.
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
- 21 марта 2025
-
12:05
-
12:04
-
11:56
-
11:47
-
11:46
-
11:12
-
11:11
-
10:53
-
10:44
-
10:17
-
09:30
-
09:16
-
08:30
-
06:32
-
04:21
-
02:42
-
02:25
-
02:23
-
01:56
-
01:36
-
01:06
-
00:56
-
00:41
-
00:41
-
00:34
-
00:21
-
00:03
- 20 марта 2025
-
23:58
-
23:28
-
23:00
-
22:55
-
22:37
-
22:21
-
21:59
-
21:56