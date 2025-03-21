Райлли Опелка раскрыл, какой элемент в своей игре планирует улучшить

Бывшая 17-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка высказался о желании улучшить качество своих подач для повышения результативности.

«Мне нужно лучше подавать. После операции на запястье у меня было много других проблем с рукой, но я пытаюсь обрести устойчивость. Я не мог выиграть два матча подряд, они были действительно сложными в физическом плане. По этой причине я играл на «челленджере» на прошлой неделе. Надеюсь, что буду подавать как можно сильнее, не беспокоясь о руке или спине. Думаю, что приближаюсь к этой цели.

Могу улучшить другие аспекты в игре, но они не будут иметь такого значения. Мне нужно быть одним из лучших в мире в подаче. Так было, когда я играл в свои лучшие годы в 2021 и 2022 годах. То же самое происходило с Иснером, когда он был на пике», — приводит слова Опелки Punto de break со ссылкой на Tennis Channel.

Ранее Опелка одержал победу в первом круге турнира в Майами.