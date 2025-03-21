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Ник Кирьос призвал сделать «Мастерс» в Майами пятым турниром «Большого шлема»

Ник Кирьос призвал сделать «Мастерс» в Майами пятым турниром «Большого шлема»
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Финалист Уимблдона 2022 года и чемпион семи турниров ATP австралиец Ник Кирьос назвал хардовый турнир в Майами лучшим в категории «Мастерс».

«Это, безусловно, лучший турнир «Мастерс» в мире, даже близко нет ничего подобного. Он должен стать пятым турниром «Большого шлема». Давайте просто сделаем это прямо сейчас», — сказал Кирьос в эфире Tennis Channel 2.

20 марта в Майами Кирьос одержал свою первую за 2,5 года победу в ATP-туре. В матче первого круга «Мастерса» он обыграл 101-ю ракетку мира американца Маккензи Макдональда — 3:6, 6:3, 6:4. Во втором круге соревнований австралиец встретится с 23-й ракеткой мира россиянином Кареном Хачановым.

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