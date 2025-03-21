Кирьос предложил сделать 15-минутный перерыв на матчах ТБШ для общения со звёздами

Финалист Уимблдона 2022 года и чемпион семи турниров ATP австралиец Ник Кирьос предложил внести некоторые изменения в проведение турниров «Большого шлема».

«Если вы находитесь на стадионе [на корте], у вас должна быть 15-минутная разминка, чтобы вы могли пообщаться с некоторыми знаменитостями. Думаю, что это было бы более интересно для спорта. Это более интерактивно. Я думаю, что теннису нужно стать более современным, как сейчас выглядят другие виды спорта. Ему нужно больше контента, больше веселья», — сказал Кирьос в эфире Tennis Channel 2.

20 марта в Майами Кирьос одержал свою первую за 2,5 года победу в ATP-туре. В матче первого круга «Мастерса» он обыграл 101-ю ракетку мира американца Маккензи Макдональда — 3:6, 6:3, 6:4. Во втором круге соревнований австралиец встретится с 23-й ракеткой мира россиянином Кареном Хачановым.