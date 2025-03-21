Райлли Опелка: теннис сильно изменился за то время, что я отсутствовал

Бывшая 17-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка высказался об изменениях в теннисе за период, пока он проходил восстановление после травм.

Ранее, в 2022 году Опелка перенёс операцию на бедре, а в ноябре 2023-го снялся со второго круга «челленджера» в Шарлотсвилле из-за проблем с кистью.

«Теннис и мячи сильно изменились за то время, что я отсутствовал. Вот почему больше нет хороших подающих — просто им приходится играть намного больше. Мне бы хотелось улучшить процент своей первой подачи, чтобы преодолеть всё это. Быть выше 75%», — приводит слова Опелки Punto de break со ссылкой на Tennis Channel.