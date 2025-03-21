Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Райлли Опелка: теннис сильно изменился за то время, что я отсутствовал

Райлли Опелка: теннис сильно изменился за то время, что я отсутствовал
Комментарии

Бывшая 17-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка высказался об изменениях в теннисе за период, пока он проходил восстановление после травм.

Ранее, в 2022 году Опелка перенёс операцию на бедре, а в ноябре 2023-го снялся со второго круга «челленджера» в Шарлотсвилле из-за проблем с кистью.

«Теннис и мячи сильно изменились за то время, что я отсутствовал. Вот почему больше нет хороших подающих — просто им приходится играть намного больше. Мне бы хотелось улучшить процент своей первой подачи, чтобы преодолеть всё это. Быть выше 75%», — приводит слова Опелки Punto de break со ссылкой на Tennis Channel.

Материалы по теме
Райлли Опелка раскрыл, какой элемент в своей игре планирует улучшить
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android