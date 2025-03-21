Ник Кирьос: ТБШ до четвертьфинала должны проходить до двух побед в сетах

Финалист Уимблдона 2022 года и чемпион семи турниров ATP австралиец Ник Кирьос предложил изменить формат проведения матчей на турнирах «Большого шлема».

«Турниры «Большого шлема» вплоть до четвертьфинала должны проходить до двух побед [в сетах], а начиная с четвертьфинала — до трёх. Я думаю, это сделало бы первую неделю намного интереснее», — сказал Кирьос в эфире Tennis Channel 2.

20 марта в Майами Кирьос одержал свою первую за 2,5 года победу в ATP-туре. В матче первого круга «Мастерса» он обыграл 101-ю ракетку мира американца Маккензи Макдональда — 3:6, 6:3, 6:4. Во втором круге соревнований австралиец встретится с 23-й ракеткой мира россиянином Кареном Хачановым.