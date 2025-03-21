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Турнир WTA-1000 в Майами: расписание игрового дня с 21 на 22 марта

Сегодня, 21 марта, и в ночь на 22 марта по московскому времени пройдут матчи хардового турнира категории WTA-1000 в Майами (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных встреч второго круга соревнований.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Майами (США). Второй круг. Расписание некоторых матчей (время московское):

21 марта:

18:00. Диана Шнайдер (Россия, 13) — Анна Блинкова (Россия);

18:00. Анна Калинская (Россия, 32) — Моюка Учижима (Япония);

19:00. Каролин Гарсия (Франция) — Ига Швёнтек (Польша, 2);

19:30. Эмма Наварро (США, 8) — Эмма Радукану (Великобритания);

19:30. Виктория Ванесса Мбоко (Канада, WC) — Паула Бадоса (Испания, 10);

19:30. Александра Эала (Филиппины) — Елена Остапенко (Латвия, 25);

21:00. Бернарда Пера (США, Q) — Джессика Пегула (США, 4);

21:00. Клара Таусон (Дания) — Юлия Грабер (Австрия);

22:30. Вероника Кудерметова (Россия) — Мирра Андреева (Россия, 11);

22:30. Каролина Мухова (Чехия, 15) — Виктория Азаренко (Беларусь).

22 марта:

2:00. Мэдисон Киз (США, 5) — Элина Аванесян (Армения).