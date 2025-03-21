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«Мастерс» в Майами: расписание игрового дня с 21 на 22 марта

Сегодня, 21 марта, и в ночь на 22 марта по московскому времени пройдут матчи хардового турнира категории «Мастерс» в Майами (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных встреч второго круга соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Майами (США). Второй круг. Расписание некоторых матчей (время московское):

21 марта:

18:00. Тристан Скулкейт (Австралия, Q) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 18);

18:00. Григор Димитров (Болгария, 14) — Федерико Чина (Италия, WC);

18:00. Каспер Рууд (Норвегия, 4) — Миомир Кецманович (Сербия);

18:00. Лоренцо Музетти (Италия) — Кентен Алис (Франция);

19:30. Ник Кирьос (Австралия, WC) — Карен Хачанов (Россия, 22);

20:30. Даниил Медведев (Россия, 7) — Хауме Мунар (Испания);

21:00. Чун Син Цен (Китайский Тайбэй) — Стефанос Циципас (Греция, 9);

22:00. Ринки Хидзиката (Австралия) — Новак Джокович (Сербия, 4).

22 марта:

2:00. Александр Бублик (Казахстан) — Томми Пол (США, 12);

3:30. Давид Гоффен (Бельгия) — Карлос Алькарас (Испания, 2).