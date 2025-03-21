Джокович — о своей игре: сейчас меня спасают только хорошие подачи

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович обратился к членам своей команды на тренировке в Майами.

«В эти дни меня спасают только хорошие подачи. Только хорошие подачи спасают меня, позволяя оставаться в розыгрыше», — сказал Джокович на тренировке.

В данный момент 37-летний Джокович находится в Майами, где с 19 по 30 марта проходит хардовый турнир серии «Мастерс». Сербский теннисист во втором круге встретится с 86-й ракеткой мира австралийцем Ринки Хидзикатой, который в матче первого круга оказался сильнее другого представителя Сербии Хамада Меджедовича.