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Джокович — о своей игре: сейчас меня спасают только хорошие подачи

Джокович — о своей игре: сейчас меня спасают только хорошие подачи
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович обратился к членам своей команды на тренировке в Майами.

«В эти дни меня спасают только хорошие подачи. Только хорошие подачи спасают меня, позволяя оставаться в розыгрыше», — сказал Джокович на тренировке.

В данный момент 37-летний Джокович находится в Майами, где с 19 по 30 марта проходит хардовый турнир серии «Мастерс». Сербский теннисист во втором круге встретится с 86-й ракеткой мира австралийцем Ринки Хидзикатой, который в матче первого круга оказался сильнее другого представителя Сербии Хамада Меджедовича.

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