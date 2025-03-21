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Карен Хачанов — Ник Кирьос: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга в Майами

Карен Хачанов — Ник Кирьос: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга в Майами
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Сегодня, 21 марта, состоится матч второго круга на турнире серии «Мастерс» в Майами (США), в котором встретятся 23-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и австралиец Ник Кирьос, занимающий 892-ю строчку рейтинга ATP.

Майами (м). 2-й круг
21 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
Ник Кирьос
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
Не начался
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Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Ник Кирьос, которая начнётся не ранее 19:30 мск.

Хачанов и Кирьос провели между собой три матча на уровне ATP. Дважды они играли на турнирах «Большого шлема», в обеих встречах для определения победителя потребовалось пять сетов. Кирьос обыграл россиянина в третьем круге Australian Open — 2020 — 6:2, 7:6, 6:7, 6:7, 7:6. Хачанов оказался сильнее в четвертьфинале US Open — 2022 (7:5, 4:6, 7:5, 6:7, 6:4). Россиянин также победил австралийца на «Мастерсе» в Цинциннати в 2019 году (6:7, 7:6, 6:2).

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