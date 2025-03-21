«Теннис не сломан». Маррей восхитился игрой Фонсеки и Тьена в 1-м круге турнира в Майами

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британец Энди Маррей поделился эмоциями после матча первого круга «Мастерса» в Майами между 60-й ракеткой мира 18-летним бразильцем Жоао Фонсекой и 19-летним американцем Лёнером Тьеном (6:7, 6:1, 6:4), занимающим 66-ю строчку рейтинга.

«Какая невероятная атмосфера! Фонсека и Тьен — потрясающие таланты! Теннис не сломан», — написал Маррей на своей странице в соцсетях.

Напомним, Фонсека и Тьен встречались в финале молодёжного Итогового турнира ATP — 2024. Победу в матче по спецправилам одержал бразильский теннисист — 2:4, 4:3, 4:0, 4:2.