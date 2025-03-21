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«Теннис не сломан». Маррей восхитился игрой Фонсеки и Тьена в 1-м круге турнира в Майами

«Теннис не сломан». Маррей восхитился игрой Фонсеки и Тьена в 1-м круге турнира в Майами
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британец Энди Маррей поделился эмоциями после матча первого круга «Мастерса» в Майами между 60-й ракеткой мира 18-летним бразильцем Жоао Фонсекой и 19-летним американцем Лёнером Тьеном (6:7, 6:1, 6:4), занимающим 66-ю строчку рейтинга.

Майами (м). 1-й круг
21 марта 2025, пятница. 02:10 МСК
Жоао Фонсека
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 1 		6 6
7 7 		3 4
         
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

«Какая невероятная атмосфера! Фонсека и Тьен — потрясающие таланты! Теннис не сломан», — написал Маррей на своей странице в соцсетях.

Напомним, Фонсека и Тьен встречались в финале молодёжного Итогового турнира ATP — 2024. Победу в матче по спецправилам одержал бразильский теннисист — 2:4, 4:3, 4:0, 4:2.

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