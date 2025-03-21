М. Андреева — В. Кудерметова: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга в Майами

Сегодня, 21 марта, на хардовом турнире категории WTA-1000 в Майами (США) состоится матч второго круга, в котором встретятся две россиянки: шестая ракетка мира Мирра Андреева и Вероника Кудерметова, занимающая 52-ю строчку рейтинга WTA.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Вероника Кудерметова, который начнётся не ранее 22:30 мск.

Андреева-младшая и Кудерметова-старшая никогда ранее не встречались на турнирах уровня WTA.

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующей чемпионкой соревнований является американская теннисистка Даниэль Коллинз, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Казахстана Елену Рыбакину — 7:5, 6:3.