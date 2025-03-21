Даниил Медведев — Хауме Мунар: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга в Майами

Сегодня, 21 марта, на хардовом турнире серии «Мастерс» в Майами состоится матч второго круга, в котором встретятся восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и испанец Хауме Мунар, занимающий 56-ю строчку рейтинга ATP.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Хауме Мунар, который начнётся не ранее 20:30 мск.

Медведев и Мунар никогда ранее не встречались на турнирах уровня ATP.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер, в прошлогоднем финале разгромивший представителя Болгарии Григора Димитрова — 6:1, 6:3.