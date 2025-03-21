Даниил Медведев — Хауме Мунар: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга в Майами
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Сегодня, 21 марта, на хардовом турнире серии «Мастерс» в Майами состоится матч второго круга, в котором встретятся восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и испанец Хауме Мунар, занимающий 56-ю строчку рейтинга ATP.
Майами (м). 2-й круг
21 марта 2025, пятница. 20:30 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
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Хауме Мунар
Х. Мунар
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Хауме Мунар, который начнётся не ранее 20:30 мск.
Медведев и Мунар никогда ранее не встречались на турнирах уровня ATP.
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер, в прошлогоднем финале разгромивший представителя Болгарии Григора Димитрова — 6:1, 6:3.
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