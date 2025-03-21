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Гоффен рассказал об ощущениях перед важным матчем с Алькарасом в Майами

Гоффен рассказал об ощущениях перед важным матчем с Алькарасом в Майами
Давид Гоффен
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Бельгийский теннисист 55-я ракетка мира Давид Гоффен поделился ожиданиями перед матчем второго круга «Мастерса» в Майами с испанским теннисистом третьим номером рейтинга Карлосом Алькарасом. Встреча бельгийца и испанца начнётся ночью 22 марта не ранее 3:30 по московскому времени.

«Я продолжаю играть в теннис, чтобы понять, где нахожусь по сравнению с лучшими игроками мира. Завтра это произойдёт. Возможно, Карлос играет в один из лучших теннисов в своей карьере. Он ещё молод, но уже потрясающий игрок. Я рад, что смогу ещё раз сыграть на большом стадионе. Это будет очень интересный матч.

Чувствую себя великолепно. Я бы сказал, что это ощущение ко мне пришло в середине прошлого сезона, когда моя команда стала немного меняться. Потом я стал играть лучше, выиграл несколько хороших матчей и снова почувствовал уверенность», — сказал Гоффен в интервью пресс-службе АТР.

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