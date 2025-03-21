«Это будет мне урок». Соболенко — о поражениях в финале Индиан-Уэллса и на AO-2025

Первая ракетка мира трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила свою игру в этом сезоне.

«Я не могу жаловаться на этот сезон в своём исполнении. Да, я проиграла два крупнейших финала — Australian Open и в Индиан-Уэллсе. Это будет мне урок. Не вижу в этом большой трагедии, честно говоря. Главное — я чувствую, что мой теннис становится всё лучше с каждым днём, — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.

Напомним, на прошлой неделе Соболенко проиграла 17-летней россиянке Мирре Андреевой (6:2, 4:6, 3:6) в финале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Ранее белорусская теннисистка в матче за титул чемпионки Australian Open — 2025 уступила американке Мэдисон Киз (3:6, 6:2, 5:7).