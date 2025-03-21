«Надеюсь сыграть лучше в финале». Соболенко — о цели на турнире WTA-1000 в Майами

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о своих целях на хардовом турнире категории WTA-1000 в американском Майами.

«В Майами все хотят только одного — выиграть титул. Очень надеюсь, что смогу сыграть, как в Индиан-Уэллсе, и сыграть лучше в финале. Постараюсь быть сильнее на последних этапах турнира, меньше нервничать и больше сосредоточиться на себе. Буду просто делать это шаг за шагом», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.

Напомним, на прошлой неделе Соболенко проиграла 17-летней россиянке Мирре Андреевой (6:2, 4:6, 3:6) в финале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Во втором круге турнира в Майами белоруска разгромила представительницу Болгарии Викторию Томову (6:3, 6:0). В 1/16 финала её соперницей будет Елена-Габриэла Русе из Румынии, занимающая 102-ю строчку в рейтинге WTA.