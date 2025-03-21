«Не могу видеть, как я хрюкаю». Соболенко рассказала, что не любит смотреть свои матчи

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о своём недостатке, из-за которого не может смотреть матчи со своим участием.

«Я люблю себя, но не настолько сильно. Нет, я не могу смотреть на себя, честно. Когда вижу, как я хрюкаю, кричу, визжу, бросаю ракетки, то думаю: «О боже, это действительно я?» — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.

Напомним, на прошлой неделе Соболенко проиграла 17-летней россиянке Мирре Андреевой (6:2, 4:6, 3:6) в финале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

Турнир в Майами белоруска начала с разгромной победы над представительницей Болгарии Викторией Томовой (6:3, 6:0). В 1/16 финала её соперницей будет Елена-Габриэла Русе из Румынии, занимающая 102-ю строчку в рейтинге WTA.