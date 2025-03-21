Лидеры рейтинга WTA победили во всех стартовых матчах в Майами, в которых участвовали

Первые ракетки мира одержали победы во всех стартовых матчах на турнире категории WTA-1000 в Майами (США), в которых принимали участие. В четверг, 20 марта, действующий лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла у представительницы Болгарии Виктории Томовой (6:3, 6:0), одержав 30-ю победу первых ракеток мира на старте турнира в Майами.

Maiami Open проводится с 1987 года. Ранее турнир проходил в Теннисном центре в Крэндон-парке в Ки-Бискейне, штат Флорида, в нём участвовали 96 лучших теннисистов и теннисисток мира. В 2019 году он переехал в Майами-Гарденс. Действующей чемпионкой соревнований является американская теннисистка Даниэль Коллинз.