Коллинз оставила на камере приветствие для своей собаки, выйдя в 3-й круг турнира в Майами
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15-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз после победы в матче второго круга на турнире WTA-1000 в Майами (США) оставила на камере послание, которое посвятила своей собаке.
Майами (ж). 2-й круг
21 марта 2025, пятница. 04:55 МСК
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|6 3
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|7 7
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
«Привет, Квинси», — написала Коллинз.
Фото: Скриншот из трансляции
Во втором круге Коллинз обыграла румынскую теннисистку Сорану Кырстю со счётом 6:4, 7:6 (7:3). Далее американка встретится с Ребекой Масаровой из Швейцарии.
Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Призовой фонд составляет $ 8 963 700. Даниэль Коллинз — действующая чемпионка соревнований. В прошлогоднем финале она одолела казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину со счётом 7:5, 6:3.
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