Коллинз оставила на камере приветствие для своей собаки, выйдя в 3-й круг турнира в Майами

15-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз после победы в матче второго круга на турнире WTA-1000 в Майами (США) оставила на камере послание, которое посвятила своей собаке.

«Привет, Квинси», — написала Коллинз.

Фото: Скриншот из трансляции

Во втором круге Коллинз обыграла румынскую теннисистку Сорану Кырстю со счётом 6:4, 7:6 (7:3). Далее американка встретится с Ребекой Масаровой из Швейцарии.

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Призовой фонд составляет $ 8 963 700. Даниэль Коллинз — действующая чемпионка соревнований. В прошлогоднем финале она одолела казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину со счётом 7:5, 6:3.