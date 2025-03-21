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«Не знаю, как мог забыть Месси». Карлос Алькарас изменил свой топ-5 футболистов

«Не знаю, как мог забыть Месси». Карлос Алькарас изменил свой топ-5 футболистов
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас изменил свой топ-5 футболистов после того, как не включил в него нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси.

— Не хотите ли вы переделать свой список или что-нибудь ещё?
— Да, да, пожалуйста. Хочу сказать, что, кажется, комментировал этот пост. То есть я сказал, что могу назвать пять разных игроков. Так что это Криштиану Роналду, Лионель Месси. Это точно.

Не знаю, как я мог забыть Лионеля Месси… Наверное, не могу назвать игроков, за которыми не наблюдал. Оставлю с Модрича. Это точно. А потом остальные и эти трое, — приводит видео со словами Алькараса фан-аккаунт теннисиста.

Ранее Карлос Алькарас включил в топ-5 футболистов португальца Криштиану Роналду, испанца Серхио Рамоса, хорвата Луку Модрича и бразильцев Роналдиньо и Неймара.

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