«Здорово, что он вернулся и хорошо играет». Джокович — о первой победе Кирьоса с 2022 года

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о первой победе с 2022 года австралийца Ника Кирьоса, который в первом круге «Мастерса» в Майами обыграл американца Маккензи Макдональда со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

«Поздравил его, я был рад за него, потому что у него были травмы, он отсутствовал в туре, мы знаем все его трудности. Думаю, это его первая победа за последние несколько лет, так что здорово, что он вернулся и хорошо играет.

Когда мы играли в парном разряде в Брисбене в начале этого года, пытался приобщить его к своим разминочным и охлаждающим процедурам. Каждый раз, когда он видел меня перед матчем, прежде чем мы выходили на корт разминаться, я проводил около часа в спортзале, занимался своими делами и разогревал каждую мышцу своего тела.

Просто пытался догнать его и привести в себя. Он убегал от меня, комментируя, что это не для него. Возможно, это часть причины, по которой он так часто травмируется. Очень хочу, чтобы он оставался без травм», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.