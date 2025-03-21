Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Здорово, что он вернулся и хорошо играет». Джокович — о первой победе Кирьоса с 2022 года

«Здорово, что он вернулся и хорошо играет». Джокович — о первой победе Кирьоса с 2022 года
Аудио-версия:
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о первой победе с 2022 года австралийца Ника Кирьоса, который в первом круге «Мастерса» в Майами обыграл американца Маккензи Макдональда со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

Майами (м). 1-й круг
19 марта 2025, среда. 22:40 МСК
Маккензи Макдональд
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
3 		6 6
         
Ник Кирьос
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос

«Поздравил его, я был рад за него, потому что у него были травмы, он отсутствовал в туре, мы знаем все его трудности. Думаю, это его первая победа за последние несколько лет, так что здорово, что он вернулся и хорошо играет.

Когда мы играли в парном разряде в Брисбене в начале этого года, пытался приобщить его к своим разминочным и охлаждающим процедурам. Каждый раз, когда он видел меня перед матчем, прежде чем мы выходили на корт разминаться, я проводил около часа в спортзале, занимался своими делами и разогревал каждую мышцу своего тела.

Просто пытался догнать его и привести в себя. Он убегал от меня, комментируя, что это не для него. Возможно, это часть причины, по которой он так часто травмируется. Очень хочу, чтобы он оставался без травм», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.

Календарь турнира в Майами
Сетка турнира в Майами
Материалы по теме
Ник Кирьос ответил, сможет ли он пройти Хачанова во втором круге «Мастерса» в Майами
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android