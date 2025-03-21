«Здорово, что он вернулся и хорошо играет». Джокович — о первой победе Кирьоса с 2022 года

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о первой победе с 2022 года австралийца Ника Кирьоса, который в первом круге «Мастерса» в Майами обыграл американца Маккензи Макдональда со счётом 3:6, 6:3, 6:4.
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«Поздравил его, я был рад за него, потому что у него были травмы, он отсутствовал в туре, мы знаем все его трудности. Думаю, это его первая победа за последние несколько лет, так что здорово, что он вернулся и хорошо играет.
Когда мы играли в парном разряде в Брисбене в начале этого года, пытался приобщить его к своим разминочным и охлаждающим процедурам. Каждый раз, когда он видел меня перед матчем, прежде чем мы выходили на корт разминаться, я проводил около часа в спортзале, занимался своими делами и разогревал каждую мышцу своего тела.
Просто пытался догнать его и привести в себя. Он убегал от меня, комментируя, что это не для него. Возможно, это часть причины, по которой он так часто травмируется. Очень хочу, чтобы он оставался без травм», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.
- 21 марта 2025
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