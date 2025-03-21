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Новак Джокович заявил, что хотел бы сыграть в паре с Ником Кирьосом на турнире в Белграде

Новак Джокович заявил, что хотел бы сыграть в паре с Ником Кирьосом на турнире в Белграде
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович заявил о желании снова сыграть в парном разряде с австралийцем Ником Кирьосом.

«Я бы очень хотел, чтобы мы ещё раз выступили в парном разряде. Позже в этом году у нас будет турнир в Белграде, планирую сыграть с ним. Не знаю, планирует ли он приехать, так что, может быть, да, может быть, нам стоит сделать это», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.

Напомним, Новак Джокович и Ник Кирьос сыграли в паре на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). Во втором круге они уступили паре Николы Мектича и Майкла Винуса со счётом 2:6, 6:3, 0:1 (8:10).

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