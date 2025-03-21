Анна Калинская стартовала с победы на турнире WTA-1000 в Майами

33-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Во втором круге она обыграла представительницу Японии Моюку Учижиму со счётом 6:1, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. В её рамках Калинская ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Моюки четыре эйса, три двойные ошибки и шесть заработанных брейк-пойнта.

Далее Анна Калинская встретится с победительницей матча Бернарда Пера (США) — Джессика Пегула (США).

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующей чемпионкой соревнований является американка Даниэль Коллинз.