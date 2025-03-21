Григор Димитров вышел в третий круг «Мастерса» в Майами, обыграв Чина

15-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров вышел в третий круг «Мастерса» в Майами. Во втором круге он обыграл итальянца Федерико Чина со счётом 6:1, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 7 минут. В её рамках Димитров четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Чина три эйса, две двойные ошибки и два заработанных брейк-пойнта.

Далее Димитров встретится с победителем матча Ник Кирьос (Австралия) — Карен Хачанов (Россия).

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер, который в прошлогоднем финале обыграл Григора Димитрова.