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Григор Димитров вышел в третий круг «Мастерса» в Майами, обыграв Чина

Григор Димитров вышел в третий круг «Мастерса» в Майами, обыграв Чина
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15-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров вышел в третий круг «Мастерса» в Майами. Во втором круге он обыграл итальянца Федерико Чина со счётом 6:1, 6:4.

Майами (м). 2-й круг
21 марта 2025, пятница. 18:10 МСК
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Федерико Чина
Италия
Федерико Чина
Ф. Чина

Встреча продолжалась 1 час 7 минут. В её рамках Димитров четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Чина три эйса, две двойные ошибки и два заработанных брейк-пойнта.

Далее Димитров встретится с победителем матча Ник Кирьос (Австралия) — Карен Хачанов (Россия).

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер, который в прошлогоднем финале обыграл Григора Димитрова.

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