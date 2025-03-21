Григор Димитров вышел в третий круг «Мастерса» в Майами, обыграв Чина
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15-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров вышел в третий круг «Мастерса» в Майами. Во втором круге он обыграл итальянца Федерико Чина со счётом 6:1, 6:4.
Майами (м). 2-й круг
21 марта 2025, пятница. 18:10 МСК
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
2 : 0
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|6
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Федерико Чина
Ф. Чина
Встреча продолжалась 1 час 7 минут. В её рамках Димитров четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Чина три эйса, две двойные ошибки и два заработанных брейк-пойнта.
Далее Димитров встретится с победителем матча Ник Кирьос (Австралия) — Карен Хачанов (Россия).
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер, который в прошлогоднем финале обыграл Григора Димитрова.
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