Анна Блинкова обыграла Диану Шнайдер во втором круге турнира в Майами
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Российская теннисистка Анна Блинкова вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Во втором круге она обыграла соотечественницу Диану Шнайдер со счётом 6:4, 7:6 (7:0).
Майами (ж). 2-й круг
21 марта 2025, пятница. 18:10 МСК
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
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Анна Блинкова
А. Блинкова
Встреча продолжалась 1 час 29 минут. В её рамках Блинкова два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Шнайдер один эйс, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.
Далее Блинкова встретится с победительницей матча Кимберли Биррелл (Австралия) — Марта Костюк (Украина).
Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующей чемпионкой соревнований является американка Даниэль Коллинз.
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