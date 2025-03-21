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Анна Блинкова обыграла Диану Шнайдер во втором круге турнира в Майами

Анна Блинкова обыграла Диану Шнайдер во втором круге турнира в Майами
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Российская теннисистка Анна Блинкова вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Во втором круге она обыграла соотечественницу Диану Шнайдер со счётом 6:4, 7:6 (7:0).

Майами (ж). 2-й круг
21 марта 2025, пятница. 18:10 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 0
6 		7 7
         
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Встреча продолжалась 1 час 29 минут. В её рамках Блинкова два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Шнайдер один эйс, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

Далее Блинкова встретится с победительницей матча Кимберли Биррелл (Австралия) — Марта Костюк (Украина).

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующей чемпионкой соревнований является американка Даниэль Коллинз.

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