Анна Блинкова обыграла Диану Шнайдер во втором круге турнира в Майами

Российская теннисистка Анна Блинкова вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Во втором круге она обыграла соотечественницу Диану Шнайдер со счётом 6:4, 7:6 (7:0).

Встреча продолжалась 1 час 29 минут. В её рамках Блинкова два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Шнайдер один эйс, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

Далее Блинкова встретится с победительницей матча Кимберли Биррелл (Австралия) — Марта Костюк (Украина).

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующей чемпионкой соревнований является американка Даниэль Коллинз.