Феликс Оже-Альяссим вышел в третий круг«Мастерса» в Майами, обыграв Скулкейта
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в третий круг «Мастерса» в Майами. Во втором круге он обыграл австралийца Тристана Скулкейта со счётом 6:4, 6:4.
Майами (м). 2-й круг
21 марта 2025, пятница. 18:10 МСК
Тристан Скулкейт
Т. Скулкейт
Окончен
0 : 2
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Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В её рамках Оже-Альяссим шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Скулкейта четыре эйса, три двойные ошибки и один заработанный брейк-пойнт.
Далее Оже-Альяссим встретится с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия) — Кентен Алис (Франция).
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер.
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