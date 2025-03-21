Феликс Оже-Альяссим вышел в третий круг«Мастерса» в Майами, обыграв Скулкейта

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в третий круг «Мастерса» в Майами. Во втором круге он обыграл австралийца Тристана Скулкейта со счётом 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В её рамках Оже-Альяссим шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Скулкейта четыре эйса, три двойные ошибки и один заработанный брейк-пойнт.

Далее Оже-Альяссим встретится с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия) — Кентен Алис (Франция).

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер.