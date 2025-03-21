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Феликс Оже-Альяссим вышел в третий круг«Мастерса» в Майами, обыграв Скулкейта

Феликс Оже-Альяссим вышел в третий круг«Мастерса» в Майами, обыграв Скулкейта
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в третий круг «Мастерса» в Майами. Во втором круге он обыграл австралийца Тристана Скулкейта со счётом 6:4, 6:4.

Майами (м). 2-й круг
21 марта 2025, пятница. 18:10 МСК
Тристан Скулкейт
Австралия
Тристан Скулкейт
Т. Скулкейт
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В её рамках Оже-Альяссим шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Скулкейта четыре эйса, три двойные ошибки и один заработанный брейк-пойнт.

Далее Оже-Альяссим встретится с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия) — Кентен Алис (Франция).

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер.

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