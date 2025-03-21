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Анна Калинская одержала первую победу с января этого года

Анна Калинская одержала первую победу с января этого года
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33-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская одержала первую победу с января 2025 года. Она прервала серию из четырёх поражений. На турнире WTA-1000 в Майами Калинская во втором круге обыграла представительницу Японии Моюку Учижиму со счётом 6:1, 6:3.

Майами (ж). 2-й круг
21 марта 2025, пятница. 18:10 МСК
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		3
         
Моюка Учижима
Япония
Моюка Учижима
М. Учижима

В Сингапуре россиянка в полуфинале уступила Энн Ли, в первом круге в Дохе – Кристине Букше, в Дубае – Элине Свитолиной и в Индиан-Уэллсе – Алисии Паркс.

В третьем круге турнира в Майами Анна Калинская встретится с победительницей матча Бернарда Пера (США) — Джессика Пегула (США).

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующей чемпионкой соревнований является американка Даниэль Коллинз, которая в прошлогоднем финале обыграла Елену Рыбакину из Казахстана.

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